Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится
 в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.
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В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

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Общество

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В России призвали вернуть продуктовые карточки

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16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
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Происшествия

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Pravda.Ru 03:54
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Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве.
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Горбачев призвал все страны сократить военные расходы

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Происшествия

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Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

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Политика

Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге

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Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

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