с чего всё началось

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Общество В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. 3,5K

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Происшествия На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства. 31

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,6K

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 628

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 209

Происшествия Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

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Политика Горбачев призвал все страны сократить военные расходы Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса. 11

Здоровье Сразу у 60 жителей Красноярского края подтвердился коронавирус За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Красноярского края, сообщает оперативный штаб по COVID-19.

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 98

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 32

Происшествия В Петербурге на директора строительной фирмы напали с ножом Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм. 1

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 821