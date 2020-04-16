Армия и оружие
Газета.RuВ США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.Daily Storm00:01
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Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Крыму
За последние сутки в Республике Крым выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 03:38
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru 03:19
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек
Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве.
ТАСС 14 апреля в 04:04
Политика
Дональд Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
По словам президента США, уже сегодня власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений, введенных на фоне пандемии.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Здоровье
Сразу у 60 жителей Красноярского края подтвердился коронавирус
За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Красноярского края, сообщает оперативный штаб по COVID-19.
Московский Комсомолец 03:39
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Происшествия
В Петербурге на директора строительной фирмы напали с ножом
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30