Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
ФАНвчера в 13:25

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Сирия новости 4 ноября 07.00: конвой США попал под обстрел в Хасаке, жители Идлиба протестуют против ХТШ

ФАНвчера в 23:00

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

РИА Новостивчера в 18:40

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

ТАССвчера в 14:04

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РБКвчера в 14:23

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ruвчера в 14:09

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна

Комсомольская правдавчера в 14:35

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Интерфаксвчера в 14:01
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

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Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

В России отмечают День народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

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Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу

С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Теннис

Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

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Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
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Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com вчера в 01:08
Происшествия

В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
Футбол

Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Давид Сильва рискует пропустит матч с "Ливерпулем" в Премьер-лиге из-за травмы, полученной в матче с 11-го тура национального чемпионата с "Саутгемптоном" (2:1).
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Политика

США могут отказаться от введения пошлин на автомобили из ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от введения в ноябре заградительных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС.
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Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
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В Таганроге горит заброшенный цех

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Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
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В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри

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Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
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Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»

News.ru 02 ноября в 15:35
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
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В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания.
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Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 02 ноября в 07:00
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
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«Леванте» оказался сильнее «Барселоны»

LiveSport.ru 02 ноября в 11:53
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Новые штрафы для водителей введены с 1 ноября

Новые штрафы для отдельных категорий водителей вводятся с 1 ноября.
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Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".
Реальное время 02 ноября в 19:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
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