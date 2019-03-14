Армия и оружие
РИА НовостиСША заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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с чего всё началось
В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.ФАНвчера в 13:25
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В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна
Комсомольская правдавчера в 14:35
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