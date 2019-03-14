В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

с чего всё началось

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

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