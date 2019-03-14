Армия и оружие
РИА НовостиСША заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.ФАНвчера в 13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна
Комсомольская правдавчера в 14:35
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Здоровье
Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам
В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
ТК Звезда вчера в 20:32
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Культура
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ вчера в 17:54
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23
Политика
Россия побеждает: Украина в панике из-за решения Дании по «Северному потоку — 2»
После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
Rusvesna.su 00:00
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Известия вчера в 17:34
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Игры
Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей
Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 10:05
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Экономика
Россияне требуют вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Люди, получая 7-8 тысяч рублей, естественно, продолжают работать на пенсии, чтобы выжить - и продолжают делать отчисления в ПФР.
СитиТрафик 02 ноября в 03:06
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика
В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол
Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Общество
Врач-диетолог назвала ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии некоторых продуктов на психологическое состояние человека.
OAnews вчера в 21:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Происшествия
Пассажир SSJ100 с отказавшим двигателем описал момент посадки в Тюмени
РБК 01 ноября в 17:42
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49