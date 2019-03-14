Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
ФАНвчера в 13:25

Подробнее о событии

Сирия новости 4 ноября 07.00: конвой США попал под обстрел в Хасаке, жители Идлиба протестуют против ХТШ

ФАНвчера в 23:00

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

РИА Новостивчера в 18:40

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Интерфаксвчера в 14:01

Минобороны России сообщило об обстреле колонны США протурецкими боевиками

РБКвчера в 14:23

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ruвчера в 14:09

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

ТАССвчера в 14:04

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна

Комсомольская правдавчера в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Религия

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

Газета.Ru 00:53
Здоровье

Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам

В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
ТК Звезда вчера в 20:32
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Культура

Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ вчера в 17:54
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Происшествия

Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС вчера в 11:23
Политика

Россия побеждает: Украина в панике из-за решения Дании по «Северному потоку — 2»

После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
Rusvesna.su 00:00
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия вчера в 17:34
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной

Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Игры

Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей

Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 10:05
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Экономика

Россияне требуют вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Люди, получая 7-8 тысяч рублей, естественно, продолжают работать на пенсии, чтобы выжить - и продолжают делать отчисления в ПФР.
СитиТрафик 02 ноября в 03:06
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Хоккей

Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика

В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол

Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Общество

Врач-диетолог назвала ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии некоторых продуктов на психологическое состояние человека.
OAnews вчера в 21:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Происшествия

Пассажир SSJ100 с отказавшим двигателем описал момент посадки в Тюмени

РБК 01 ноября в 17:42
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное