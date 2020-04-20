с чего всё началось

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр. 17

Общество Всероссийские проверочные работы переносятся на следующий учебный год Проверку знаний российских школьников решено отложить до начала следующего учебного года. Обычно такие работы пишутся в конце учебного года. 637

Общество В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 4

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 178

Общество В Югре умер первый заражённый коронавирусом В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.

Общество Инфекционист рассказал о странностях коронавируса Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена. 344

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 71

Политика Президент Чехии предложил год не открывать границы страны Президент Чехии Милош Земан в интервью одной из местных радиостанций заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает издание Ceske Noviny По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". 81

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. 111

Общество Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Происшествия В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области. 582