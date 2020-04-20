с чего всё началось

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 6

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 488

Общество В Свердловской области ограничат продажу алкоголя В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. 54

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. 1

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 240

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,8K

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года. 8

Политика Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 627

Транспорт Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом. 183

Общество Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 828

Биатлон Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.

Происшествия В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Общество Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи. 51