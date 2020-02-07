Армия и оружие

Daily StormDaily StormСША заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
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с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится
 в сообщении Белого дома.
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США сообщили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

РЕН ТВвчера в 23:54

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РИА Новостивчера в 18:22
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
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В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
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РИА Новости вчера в 19:29
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Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК вчера в 12:35
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

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Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
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RT на русском вчера в 23:36
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Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

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Российская газета вчера в 10:36
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В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью, который не дождался лечения.
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Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
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Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
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Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
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Ученые пытаются найти объяснение загадочных ледяных кругов на Байкале

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