с чего всё началось

«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.

США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

Происшествия Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.

Политика США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Политика Британия решила снять с России отдельные торговые санкции По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.

Здоровье Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.

Общество Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.

Авто Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.