Армия и оружие
Daily StormСША заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»
«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
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с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.РБКвчера в 18:35
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