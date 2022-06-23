Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг утверждал, что США поставляют более мощные вооружения Украине в связи с изменением характера боевых действий, а не ради эскалации.
Стоит отметить, что Рэндалл также поделился ещё несколькими другими фрагментами остеологических странностей, связанных с Assassin’s Creed, например, он вывернул руку друга главного героя Альтаира Малика наизнанку, потому что бюджет не предполагал трат на разработку нестандартных скелетов.