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В Белом доме заявили, что страны G7 обсуждают новые меры по изоляции российской экономики

G7 планирует выработать новые меры по углублению изоляции России от мировой экономики.
Национальная служба новостей
Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии.
ТАСС
Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
ТАСС
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".
ТАСС

Подробнее о событии

На саммите G7 решили углубить «изоляцию» России
РЕН ТВ17:58
G7 планирует новые меры по углублению изоляции РФ от экономики мира
Национальная служба новостейвчера в 16:37
В Белом доме заявили, что страны G7 обсуждают новые меры по изоляции российской экономики
NVLвчера в 16:37
США заявили о планах G7 выработать новые меры по изоляции России от мировой экономики
Взгляд.рувчера в 16:28
G7 будет вырабатывать новые меры по углублению изоляции РФ от мировой экономики
Общественная служба новостейвчера в 16:15
Лидеры G7 обсудят меры по усилению экономической изоляции России
Газета.Ru17:00

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