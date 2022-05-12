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США заявили о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Вашингтоне поддерживают идею Финляндии и Швеции относительно присоединения к блоку НАТО, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
Интерфакс
Соединённые Штаты поддержат Финляндию и Швецию, если страны примут решение вступить в НАТО.
RT на русском
Псаки уточнила, что Вашингтон готов оказать странам необходимую помощь на период вступления.
RT на русском
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине и дают понять, что близки к принятию решения о вступлении в НАТО.
РИА Новости

Подробнее о событии

США поддерживают присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Интерфакс17:09
США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Газета.Ruвчера в 16:16
Псаки заявила, что США поддерживают стремление «любой страны» вступить в НАТО
ТАССвчера в 16:58
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