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США заявили о продолжении контактов с членами ОПЕК и другими странами по поводу нефти

Решение, кто станет новым главой Федеральной резервной системы США, американский президент Джо Байден примет до 25 ноября, сообщил 17 ноября журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.
REGNUM
В августе агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя ФРС.
ТАСС
Окончательное решение будет принято до Дня благодарения (25 ноября).
REGNUM
Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.
ТАСС

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Байден ещё не решил, кто возглавит ФРС
REGNUMвчера в 15:27
Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября
ТАССвчера в 15:13
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