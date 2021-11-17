Решение, кто станет новым главой Федеральной резервной системы США, американский президент Джо Байден примет до 25 ноября, сообщил 17 ноября журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.
Издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) обнародовали расследование о подготовке спецоперации Украиной по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые воевали в Донбассе.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в своей статье для портала NV.ua обвинил исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что своим звонком Александру Лукашенко «фактически признала» его легитимность в качестве президента Белоруссии.