ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году

В 2022 г. цены на продовольствие в России могут существенно вырасти, как это уже произошло в текущем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.