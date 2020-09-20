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Газета.Ru
Газета.Ru

США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана

По словам Помпео, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Он также заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма.
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НТВ

Помпео: США «восстановили» санкции ООН против Ирана

НТВ23:06
RT на русском

Помпео заявил о вступлении в силу санкций против Ирана

RT на русском22:47
ТАСС

США примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по ядерной программе

ТАСС20:02
Взгляд.ру

США единолично объявили о возвращении санкций ООН против Ирана

Взгляд.ру20:57
Коммерсантъ

Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Коммерсантъ20:27
РЕН ТВ

США поприветствовали «возвращение» санкций ООН против Ирана

РЕН ТВ20:16
Российская газета

Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

Российская газета22:23

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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В центре Омска припаркуют 16 седанов для бесплатной раздачи

В пятницу, 27 ноября, 2020 года в утренние часы в центре Омска, на площадке у Концертного зала Омской филармонии, что на улица Ленина, 27а, припаркуют 16 легковых автомобилей для последующей бесплатной раздачи.
РИА СуперОмсквчера в 10:31
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Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале теннисного турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в рамках турнира "Мастерс", проходящего в итальянской столице – городе Риме Спортсмен сошёл с дистанции на стадии четвертьфинала первенства.
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