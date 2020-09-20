США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана
По словам Помпео, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Он также заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.В источнике
Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма.
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