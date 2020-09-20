По словам Помпео, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Он также заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

Майк Помпео американский политик Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма.