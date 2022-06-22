РИА НовостиСША ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНРСША ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.РИА НовостиСоединенные Штаты ожидают повышения спроса не нефть в мире после того, как в Китае будут сняты жесткие санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией.ТАСС"Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", — сказала Грэнхолм.ПРАЙМ«У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса», — отметила Грэнхолм.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСША ожидают увеличения спроса на нефть после снятия ограничений в КитаеREGNUM19:49США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНРРИА Новостивчера в 15:55Глава Минэнерго США Грэнхолм ждет рост спроса на нефть после снятия ковид-ограничений КНРLenta.ru17:06Минэнерго США ожидает рост спроса на нефть в мире после снятия локдаунов в КитаеТАССвчера в 16:33В США предупредили о росте спроса на нефть после снятия карантина в КитаеИА Красная Веснавчера в 16:24США ждут роста спроса на нефть в мире после снятия ковидных ограничений в КНРПРАЙМвчера в 16:04В США спрогнозировали повышение мирового спроса на нефтьDiscover2419:23Показать ещёОценить22Поделиться