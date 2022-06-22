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США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР

США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
РИА Новости
Соединенные Штаты ожидают повышения спроса не нефть в мире после того, как в Китае будут сняты жесткие санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией.
ТАСС
"Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", — сказала Грэнхолм.
ПРАЙМ
«У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса», — отметила Грэнхолм.
ИА Красная Весна

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