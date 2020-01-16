Происшествия

BFM.ruBFM.ruSSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово». Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал, лайнер повреждения не получил.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недействующую полосу

РИА Новости08:19

Росавиация начала расследование по факту посадки самолета авиакомпании «ИрАэро» в Домодедово

Агентство Москва08:22

Самолет SSJ-100 «Ираэро» совершил экстренную посадку вблизи Домодедово

ТАСС08:01

SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

РБК08:00

В «Ираэро» прокомментировали инцидент с посадкой SSJ-100 рядом с Домодедово

Rambler News Service08:18

SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове

RT на русском08:14

Росавиация назвала серьезным инцидентом экстренную посадку лайнера в «Домодедово»

Интерфакс08:28
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«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
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Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
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Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
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Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
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В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
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Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
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Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Экономика

Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
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Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 14:59
Космос

НАСА мечтает построить на Марсе дома из грибов

3DNews 06:29
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
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Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу

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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 13 января в 03:47
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, что вооруженные силы США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.
Известия вчера в 17:27
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

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В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
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Россия создала смартфон премиум-класса по цене iPhone

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Игры

Новые игровые приставки спровоцируют рост цен на SSD и видеокарты

До второй половины 2020 года, пока не начнётся закупка компонентов для выпуска новых игровых приставок, обе консоли не будут оказывать влияния на цены на GDDR6 и SSD.
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Хоккей

Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»

По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
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«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
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Зафиксировано падение продаж Lada в ЕС по итогам 2019 года

По итогам 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 4956 новых автомобилей Lada, что на 3,9% меньше, чем в 2018 году.
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Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии

Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Московский Комсомолец 05:21
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Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
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