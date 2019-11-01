Происшествия
Вести.RuВ Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован
Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Испания заявила о готовности принять климатический саммит вместо Чили
В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре.
РИА Новости вчера в 12:48
Армия и оружие
РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция завершили первый совместный патруль сирийско-турецкой границы.
Известия 10:52
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие
Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе
Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт 08:56
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Происшествия
В Петербурге автохама осудили за педофилию
Российская газета 10:25
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Авто
В продажу поступила Hyundai Creta нового поколения
В Китае начались продажи кроссовера Hyundai ix25/Creta новой генерации.
Car.ru 30 октября в 05:02
Экономика
Правительство Петербурга нашло новый источник пополнения бюджета
Власти Петербурга нашли новый источник пополнения городского бюджета — за счет отмены льгот для научных организаций.
Мойка78 11:51
Политика
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском 08:07
Гаджеты
Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Армия и оружие
Солдаты НАТО распознают русских шпионов по голосу
"Русские в Прибалтике распространяют губительные фальшивые новости о солдатах НАТО и интенсивно шпионят", – считают в Норвегии.
Утро.ru 10:40