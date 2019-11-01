В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

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