Происшествия
Газета.RuSSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
Новости Тюмени 72.ru12:12
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:29, Вашингтон
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