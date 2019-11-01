Происшествия
Газета.RuSSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
Новости Тюмени 72.ru12:12
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Газета.Ru 29 октября в 10:50
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
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В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
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Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Общество
Прокуратура требует взять с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
В пятницу, 1 ноября, прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой взять с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде.
Lisa.ru 05:17
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
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Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM вчера в 13:01
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами
Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
Союзное Вече вчера в 11:04
Финансы
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старых, говорится в докладе Банка России.
Коммерсантъ 12:04
Происшествия
Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика
В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика
Трамп: США точно знают, кто стал главой ИГ после аль-Багдади
США знают, кто стал новым лидером ИГ (запрещено в РФ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Московский Комсомолец 10:42
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«Металлург» в овертайме одолел минское «Динамо»
Правда УрФО 13:27
Наука
Последствия офисной работы «проиллюстрировали» жутким манекеном
Опросив более трех тысяч офисных работников из ряда европейских стран, ученые пришли к выводу, что наиболее распространенными проблемами, связанными с сидячим образом жизни, являются проблемы со спиной и осанкой, «красные глаза» и головная боль — хотя бы с одним из этих последствий сталкивался каждый второй респондент.
Московский Комсомолец 11:13
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Гаджеты
Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового
В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro.
Ferra 12:40
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru 02:31
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Футбол
Руководство «Реала» требует от Зидана наладить отношения с Бэйлом
Руководство «Реала» требует от главного тренера команды Зинедина Зидана наладить отношения с полузащитником Гаретом Бэйлом, чтобы не портить микроклимат в коллективе.
Матч ТВ 11:41
Наука
Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге
Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер 06:44
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Фигурное катание
Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.
Московский Комсомолец 13:02