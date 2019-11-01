Происшествия

Газета.RuГазета.RuSSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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