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RT на русскомSSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы авиакомпании «Ямал».
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
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