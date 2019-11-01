Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы авиакомпании «Ямал».

SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени

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