Происшествия
Lenta.ruSSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
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Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Футбол
Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Происшествия
В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
Происшествия
В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством
Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Авто
Салон самого дорогого Bentley показали на тизере
На изображении виден только интерьер модели, которая станет самой дорогой в линейке Bentley.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.
Футбол
CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити»
CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года, согласно которому клуб отстранен от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового фейр-плей.
Политика
Песков рассказал о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву
Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
Футбол
16-летний голкипер Тороп: представить себя без ЦСКА уже не могу
16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что не может представить свою жизнь без московского клуба.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына Арчи
Супруга внука Елизаветы II Меган Маркл вместе с сыном Арчи осталась в Канаде.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Биатлон
Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка
Анастасия Шубская и Александр Овечкин официально сообщили, что ждут второго ребенка.