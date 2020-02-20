Происшествия

Lenta.ruLenta.ruSSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
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