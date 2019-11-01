Происшествия
BFM.ruSSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
Новости Тюмени 72.ruвчера в 12:12
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
Газета.Ru вчера в 21:50
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РИА Новости вчера в 19:47
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Первый Тульский 30 октября в 20:41
Политика
Захарова обвинила США в «преступном» вывозе сирийской нефти
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц.
Газета.Ru вчера в 13:34
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 31 октября в 04:06
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 12:22
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Общество
Суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»
Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева по требованию Минюста.
Коммерсантъ вчера в 08:24
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Коммерсантъ вчера в 10:34
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ 31 октября в 11:45
Происшествия
В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек
Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Автоспорт
Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США
Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Культура
Шансонье Новиков раскрыл причину распада «Уральских пельменей»
Сергей Светлаков заявил о возврате в «Уральские пельмени» Новиков подчеркнул, что финансовые вопросы нередко становятся причиной для распада коллективов и групп.
Национальная служба новостей 31 октября в 03:35
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа вчера в 09:25
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19