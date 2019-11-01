Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

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