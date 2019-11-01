Происшествия

BFM.ruBFM.ruSSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
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Что произошло за день: пятница, 1 ноября

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Источник: отказа в работе двигателя севшего в Тюмени SSJ-100 не было

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