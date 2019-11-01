Происшествия
РИА НовостиМомент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
На месте борт встретили спасатели и медики. В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени
Новости Тюмени 72.ru12:12
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