Происшествия
BFM.ruSSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово». Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал, лайнер повреждения не получил.
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СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово
Rambler News Service11:51
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Авто
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Общество
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Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Общество
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения
Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Кино
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Армия и оружие
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Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Политика
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Интернет
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Происшествия
Прокуратура назвала причину пожара на плавбазе «Петр Житников»
Дальневосточная транспортная прокуратура внесла представления капитанам морских портов Владивостока и Находки за пожар на плавбазе «Петр Житников», сообщает DEITA.
Общество
Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу «ростовского дела»
Создатели страницы ростовского дела связывают блокировку с публикацией информации о том, что Сидоров и Мордасов содержатся в одиночных камерах незаконно.