Происшествия

BFM.ruBFM.ruSSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово». Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал, лайнер повреждения не получил.
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