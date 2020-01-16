Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово». Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал, лайнер повреждения не получил.

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

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