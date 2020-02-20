Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъSSJ 100 экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Самолет SSJ 100 экстренно сел в Шереметьево. По данным «РИА Новости», такое решение приняли из-за вибрации двигателя. Самолет рейса SU1204 «Аэрофлота» должен был лететь из Шереметьево в Пермь.
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Рейс Москва — Пермь совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
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