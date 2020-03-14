Общество
КоммерсантъSSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Агентство сообщило об этом, когда судно пролетало над территорией Польши. Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
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Политика
Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, выполнявших полеты.
Политика
Совет Федерации утвердил решение регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации утвердил постановление об итогах рассмотрения парламентами субъектов РФ закона о поправках в Конституцию, следует из трансляции заседания парламентариев, которая ведется в YouTube Совфеда.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Происшествия
Правозащитник Пономарев сообщил об избиении в полиции
Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Биатлон
Шипулин заявил, что Логинову нужна поддержка
Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о состоянии Александра Логинова, на которого сейчас оказывается давление.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
Из-за коронавируса в Прикамье вводят режим повышенной готовности
Власти Пермского края с 15 марта вводят в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели
МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Общество
Apple временно закрывает магазины по всему миру
Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Авто
Альтернативой Lamborghini в Австралии стала Lada 4x4
Праворульный внедорожник Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска может стать возможной заменой Lamborghini.
Биатлон
Жюли Симон выиграла пасьют на заключительном этапе КМ в Контиолахти
Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Футбол
Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Здоровье
Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии
Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Общество
Комик Долгополов решил вернуться в Россию
Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.