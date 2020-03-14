Общество

КоммерсантъКоммерсантъSSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Агентство сообщило об этом, когда судно пролетало над территорией Польши. Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

Неисправный самолет из Будапешта благополучно приземлился в «Шереметьево»

Интерфакс08:21

«Аэрофлот» сообщил о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва

RT на русском09:50

Севший в Москве самолет из Будапешта подал сигнал тревоги из-за датчика изменения давления

ТАСС11:22

Самолет штатно сел в Шереметьево после поданного сигнала тревоги

РИА Новости08:58

На борту летящего в Москву Superjet «Аэрофлота» сработал датчик неисправности системы кондиционирования

Фонтанка.Ру10:53

Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер

Lenta.ru07:55

Названа причина сигнала тревоги на рейсе SSJ 100, летевшего в Москву

РЕН ТВ07:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 10:23
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, выполнявших полеты.
RZN.info 10:28
Политика

Совет Федерации утвердил решение регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации утвердил постановление об итогах рассмотрения парламентами субъектов РФ закона о поправках в Конституцию, следует из трансляции заседания парламентариев, которая ведется в YouTube Совфеда.
Rambler News Service 03:47
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Космос

Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Происшествия

Правозащитник Пономарев сообщил об избиении в полиции

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.
Интерфакс 11:05
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:48
Биатлон

Шипулин заявил, что Логинову нужна поддержка

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о состоянии Александра Логинова, на которого сейчас оказывается давление.
ProstoProSport 08:02
Шоу-бизнес

Заболевшая Хайди Клум не может сделать тест на коронавирус в США

Дни24 09:33
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

Из-за коронавируса в Прикамье вводят режим повышенной готовности

Власти Пермского края с 15 марта вводят в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Рифей-Пермь 11:37
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
РБК 09:55
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
Общество

Apple временно закрывает магазины по всему миру

Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта.
Вести.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ вчера в 09:09
Авто

Альтернативой Lamborghini в Австралии стала Lada 4x4

Праворульный внедорожник Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска может стать возможной заменой Lamborghini.
32CARS.ru 12 марта в 16:29
Биатлон

Жюли Симон выиграла пасьют на заключительном этапе КМ в Контиолахти

Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:35
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Невские Новости 11:33
Футбол

Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Metaratings 02:15
Здоровье

Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии

Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Кузбасс 08:26
Общество

Комик Долгополов решил вернуться в Россию

Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 09:27
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное