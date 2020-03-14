Общество

КоммерсантъКоммерсантъSSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Агентство сообщило об этом, когда судно пролетало над территорией Польши. Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
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На борту летящего в Москву Superjet «Аэрофлота» сработал датчик неисправности системы кондиционирования

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Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер

Lenta.ru07:55

Севший в Москве самолет из Будапешта подал сигнал тревоги из-за датчика изменения давления

ТАСС11:22

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«Аэрофлот» сообщил о штатной посадке самолёта Будапешт — Москва

RT на русском09:50

Названа причина сигнала тревоги на рейсе SSJ 100, летевшего в Москву

РЕН ТВ07:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
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Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США

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Интерфакс 07:57
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

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Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

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Японская компания Nissan рассказала, что производственные процессы на китайском предприятии в Хубэй будут запущены в течение ближайших дней.
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Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
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В Киеве проходит марш в честь боевиков карательных батальонов

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Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

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Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:31
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Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины

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Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.
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В Липецке водитель сбил женщину и уехал

Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.
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