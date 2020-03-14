Агентство сообщило об этом, когда судно пролетало над территорией Польши. Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.

Футбол Днепр-1-Мариуполь 14.03.2020 прогноз ТБ (2.5) Я думаю, что настрой у игроков Мариуполя в субботу настрой будет запредельный, ведь именно Днепр неделю назад обыграл приазовцев и не позволил им попасть в шестёрку лучших команд, которые поведут борьбу за призовые и еврокубковые места во второй части сезона.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59 Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5% Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.

Авто Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).

Здоровье Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.

Авто Возрождение! Nissan возобновляет работу в Хубэй Японская компания Nissan рассказала, что производственные процессы на китайском предприятии в Хубэй будут запущены в течение ближайших дней.

Здоровье Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Политика Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.

Футбол В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.

Общество В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Футбол РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.