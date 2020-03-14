Общество
КоммерсантъSSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Агентство сообщило об этом, когда судно пролетало над территорией Польши. Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
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Энергетика
Низкие цены на нефть назвали не нужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни для Саудовской Аравии, ни для США, подчеркнул Костин.
Футбол
Днепр-1-Мариуполь 14.03.2020 прогноз ТБ (2.5)
Я думаю, что настрой у игроков Мариуполя в субботу настрой будет запредельный, ведь именно Днепр неделю назад обыграл приазовцев и не позволил им попасть в шестёрку лучших команд, которые поведут борьбу за призовые и еврокубковые места во второй части сезона.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
США внесли в черный список две российские компании
Министерство торговли США запретило американским фирмам осуществлять экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Происшествия
Двое подростков разыскиваются в Твери
Авто
Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями
Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
Общество
Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются
Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Здоровье
Врачи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалист по здоровому питанию из Испании Сусана Леон рассказала, что если у человека есть трудности с опорожнением кишечника, в первую очередь нужно ограничить потребление продуктов с крахмалом.
Авто
Возрождение! Nissan возобновляет работу в Хубэй
Японская компания Nissan рассказала, что производственные процессы на китайском предприятии в Хубэй будут запущены в течение ближайших дней.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например, ибупрофена или кортизона.
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов
На e-mail Шереметьево пришли сообщения о «минировании» сразу трех самолетов, сообщил представитель экстренных служб региона.
Энергетика
Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Общество
В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.
Здоровье
Мишустин акцентировал внимание на группах риска по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что особого внимания требуют граждане, вернувшиеся из стран, расположенных в зоне риска, передает телеканал «МИР 24».
Футбол
РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе
Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
Происшествия
В Липецке водитель сбил женщину и уехал
Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.