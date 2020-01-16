Происшествия
КоммерсантъSSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Производитель SSJ-100 прокомментировал нештатную посадку самолета в Домодедово
Rambler News Service09:51
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