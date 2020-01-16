Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъSSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Посадку SSJ 100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

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