Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
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Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости11:00

Источник: пилот, посадивший самолет на строящуюся ВВП в Домодедово, мог перепутать полосу

ТАСС09:40

«ГСС» примет участие в выяснении обстоятельств посадки самолета на недостроенную полосу в Домодедово

Агентство Москва10:29

Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

РБК11:21

Производитель SSJ-100 прокомментировал нештатную посадку самолета в Домодедово

Rambler News Service09:51

Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово

ТК Звезда10:21

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в «Домодедово» назвали ошибку экипажа

Интерфакс09:31
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa вчера в 13:05
Политика

Второе правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Футбол

Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Вести.Ru 10:05
Общество

Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая

Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2. Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов.
Lenta.ru 10:54
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
Политика

Матвиенко назвала сроки внесения поправок в Конституцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию РФ.
ТК Звезда 06:48
Здоровье

Названы 10 продуктов, оказывающие негативное воздействие на сердце

Как уточняют врачи, употребление названных ими продуктов в пищу способствует сгущению крови, повышает давление и активирует развитие воспаления, касающегося сердечно-сосудистой системы организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:45
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Политика

Рада приняла закон об обучении на госязыке

Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
RT на русском 11:05
Политика

Зеленский понизил возраст срочного призыва в армию на два года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
Политика

Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии

По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
REGNUM 10:15
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Lenta.ru 03:01
Политика

Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.
Известия 10:09
Политика

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 10:50
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Кино

«Я сделал с этим персонажем все, что мог»: Роберт Дауни-младший больше не будет Железным Человеком

Мужчины поговорили о многом, но главной темой была роль Железного Человека и категорические отказ Роберта от возвращения к персонажу из комиксов Marvel.
Телепрограмма 10:37
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 04:52
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Футбол

Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Политика

Мишустин: новый состав правительства будет сформирован в ближайшие дни

Новый состав правительства будет представлен в ближайшие дни, заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин 16 января журналистам после пленарного заседания Государственной думы.
Красная весна 08:37
Экономика

Граждане предпочитают питаться быстро и недорого

Граждане предпочитают питаться быстро и недорого Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:23
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