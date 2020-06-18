Политика
РИА НовостиСССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
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СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.
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Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Комсомольская правдавчера в 14:27
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:22, Ашберн
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия вчера в 21:21
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Общество
В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса
В среду, 17 июня, начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи.
Парламентская газета 16 июня в 17:41
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество
Paparazzi.ru вчера в 02:03
Политика
МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян
Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета вчера в 07:32
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Коммерсантъ вчера в 14:06
Игры
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Игромания.ру 17 июня в 14:24
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
РИА Новости вчера в 13:37
Экономика
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
Здоровье
Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Состояние портфеля РФПИ в пандемию По словам Кирилла Дмитриева, больше из инвестпортфеля фонда в пандемию пострадали сеть фитнес-клубов World Class, сеть кинотеатров "Каро", а также аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока: "Но мы им активно помогали и считаем, что все они восстановятся".
РБК 00:00
Футбол
РПЛ не собирается поддерживать акцию Black Lives Matter
Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона-2019/20 РПЛ, рассказал, что лига не собирается поддерживать акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).
Metaratings вчера в 11:32
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета 16 июня в 05:59
Политика
Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
Известия 00:13
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Происшествия
Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы
По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
REGNUM вчера в 13:06
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
РИА Новости вчера в 18:12
Экономика
Минфин предлагает новые правила работы ФАИП
Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
Коммерсантъ вчера в 18:50