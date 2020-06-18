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СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

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