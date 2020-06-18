Политика
РИА НовостиСССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
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СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.
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Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Политика
Азербайджан планирует в ближайшее время начать поставки газа в ЕС
Азербайджан в ближайшее время начнет поставки газа в страны - члены Евросоюза.
ТАСС 17:48
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Здоровье
Государственные награды вручили 21 жителю Иркутской области
Государственные награды вручили 21 жителю Иркутской области, сообщает 18 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:17
Киберспорт
Liquid обыграла Alliance на Beyond Epic
Alliance уступила Liquid со счетом 0:2 в групповом этапе Beyond Epic. 17 июня в 21:00 МСК Liquid встретится с Empire.
Cyber.sports.ru 16 июня в 16:02
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Политика
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.
Евразия Daily 13:12
Политика
Александр Ивашов: «Я хотел бы предостеречь — не подставляйте губернатора»
На пленарном заседании в областной думе накануне несколько раз прозвучал призыв не подставлять губернатора Валерия Лимаренко необдуманными действиями.
Сахалин.Инфо 20:49