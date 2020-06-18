СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 479

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 23

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 23

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 1,4K

Политика Азербайджан планирует в ближайшее время начать поставки газа в ЕС Азербайджан в ближайшее время начнет поставки газа в страны - члены Евросоюза.

Политика Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. 2

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 14

Политика Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 5

Здоровье Государственные награды вручили 21 жителю Иркутской области Государственные награды вручили 21 жителю Иркутской области, сообщает 18 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.

Киберспорт Liquid обыграла Alliance на Beyond Epic Alliance уступила Liquid со счетом 0:2 в групповом этапе Beyond Epic. 17 июня в 21:00 МСК Liquid встретится с Empire.

Политика В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома» По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико. 122