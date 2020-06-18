Политика

РИА НовостиРИА НовостиСССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.
— Владимир ПутинОбщественная служба новостей вчера в 14:45

Подробнее о событии

«Скандальна и чревата реальной опасностью»: Путин о резолюции Европарламента о «вине» СССР во Второй мировой

ТК Звездавчера в 14:39

Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма

Газета.Ruвчера в 15:38

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

РИА Новостивчера в 14:54

Путин назвал вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма решающим

RT на русскомвчера в 14:48

Путин: Решающий вклад в разгром нацизма внес Советский Союз

Взгляд.рувчера в 22:22

Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма

Комсомольская правдавчера в 14:27

Путин назвал скандальным обвинение в адрес СССР в развязывании Второй мировой

Lenta.ruвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
810
Экономика

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
33
Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
498
Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
67
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
5,9K
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
162
Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
80
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
1,3K
Общество

Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами

Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
3,9K
Общество

В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
359
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1K
Кино

«Ведьмак» исправится во втором сезоне

Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени.
Комсомольская правда вчера в 06:14
14
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
50
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
3,9K
Общество

Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила

Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН вчера в 09:13
6
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
25
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия 17 июня в 16:16
39
Общество

Работодателей предлагают обязать поощрять сотрудников

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
Известия вчера в 19:25
1
Общество

Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС вчера в 14:45
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
116
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
21
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
228
Происшествия

Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест

Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
Lenta.ru вчера в 22:24
110
Спорт

Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store

3DNews вчера в 13:12
2
Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
16
Общество

Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 17 июня в 06:28
2
Культура

Чимин из BTS стал звездой сериала Элита

Popcake вчера в 15:43
Политика

Путин назвал причины Второй мировой войны

Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:46
Технологии

В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков

Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra вчера в 13:25
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное