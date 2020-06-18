Политика
РИА НовостиСССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
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СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.
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Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Комсомольская правдавчера в 14:27
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Общество
Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами
Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Общество
В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Кино
«Ведьмак» исправится во втором сезоне
Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени.
Комсомольская правда вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН вчера в 09:13
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Общество
Работодателей предлагают обязать поощрять сотрудников
Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
Известия вчера в 19:25
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС вчера в 14:45
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
Lenta.ru вчера в 22:24
Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 17 июня в 06:28
Культура
Чимин из BTS стал звездой сериала Элита
Popcake вчера в 15:43
Политика
Путин назвал причины Второй мировой войны
Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:46
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra вчера в 13:25