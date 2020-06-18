СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

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