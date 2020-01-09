Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Футбол
Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ перевернул игру за два хода»
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров
Напомним, что лесные пожары в Австралии стали катастрофой планетарного масштаба. Погибли как минимум 19 человек.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Авто
В Toyota рассказали о новом Land Cruiser 300
Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Космос
Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян
Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Происшествия
У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
Политика
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Общество
Число IT-преступлений за девять месяцев прошлого года выросло на 70%
Количество IT-преступлений за девять месяцев 2019 года увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Названо число недовольных зарплатой россиян
Большинство работающих россиян (74 процента) признались, что их не устраивает уровень текущей зарплаты.
Футбол
Полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в России
Как сообщает источник, 24-летним французом интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и несколько неназванных российских клубов.
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в плюсе благодаря реакции Трампа
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе.
Происшествия
Летевший из Москвы самолет с пассажирами вынужденно сел в Югре
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Шоу-бизнес
Лолита случайно встретила Стивена Сигала в Дубае
Лолита Милявская случайно встретила Стивена Сигала на отдыхе в Дубае.