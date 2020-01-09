Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Ведомостивчера в 05:42

«Газпром энергохолдинг» продал Красноярскую ГРЭС-2

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ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд руб

ЭнергоНьюсвчера в 04:34

Красноярская ГРЭС-2 меняет владельца

ДЕЛА.ruвчера в 21:51
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Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян

Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
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В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

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Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
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Число IT-преступлений за девять месяцев прошлого года выросло на 70%

Количество IT-преступлений за девять месяцев 2019 года увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Как сообщает источник, 24-летним французом интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и несколько неназванных российских клубов.
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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

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Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом

Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
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Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе.
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