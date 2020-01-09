Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Транспорт
Новый штраф предложили ввести для автомобилистов в России
В случае принятия поправок, водителям, которые не оплатили стоимость проезда по платным дорогам, грозят денежные штрафы.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Политика
Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта
Происшествия
Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
Иран ответил на обвинения в причастности к катастрофе с Boeing-737
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Гаджеты
Смартфон Realme 5i с четверной камерой оценили в 130 долларов
Производитель оценил устройство с четверной камерой в 130 долларов. Смартфон Realme 5i обзавелся дисплеем на 6,5 дюйма.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Политика
«Теперь ясно кто сбил Boeing»: Навальный подключился к расследованию
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Спорт
Россияне прошли под своим флагом на открытии юношеской Олимпиады
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.