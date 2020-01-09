Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

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ДЕЛА.ruвчера в 21:51

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ЭнергоНьюсвчера в 04:34

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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
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Иран ответил на обвинения в причастности к катастрофе с Boeing-737

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Производитель оценил устройство с четверной камерой в 130 долларов. Смартфон Realme 5i обзавелся дисплеем на 6,5 дюйма.
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