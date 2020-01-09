Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

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ДЕЛА.ruвчера в 21:51

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд руб

ЭнергоНьюсвчера в 04:34

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Деловой квартал (Красноярск)вчера в 07:32
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На контроле Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой находилась ситуация с отравлениями детей лекарственным препаратом «Нафтизин», в связи с обращением родителей в социальных сетях.
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Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Экономика

Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд

Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

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Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
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Незаконные мигранты привели офицеров в колонию

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