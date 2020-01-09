Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Здоровье
Дети в Бурятии травятся нафтизином по вине родителей
На контроле Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой находилась ситуация с отравлениями детей лекарственным препаратом «Нафтизин», в связи с обращением родителей в социальных сетях.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing
«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.
Энергетика
Польша выбрала поставщика труб для газопровода Baltic Pipe
Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Происшествия
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Происшествия
В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку
Армия и оружие
Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Происшествия
Незаконные мигранты привели офицеров в колонию
Вынесен приговор по делу чекистов и полицейского Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет офицеров ФСБ и полиции, которые обвинялись в организации и покровительстве незаконной миграции жителей Киргизии в Россию.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.