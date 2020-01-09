Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
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Последствия продажи Красноярской ГРЭС-2 остаются неясными для чистой прибыли ОГК-2 за 2020 год

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