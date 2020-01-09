Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири. Станция находится в Зеленогорске, в 167 км от Красноярска.
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Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Армия и оружие
Шойгу заявил об успешном выполнении задач на учениях в Чёрном море
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Политика
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy Xcover
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Футбол
«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию
Динамо вылетело в Турцию, где проведет первый зимний сбор.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Политика
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
Кино
«Американскую историю ужасов» продлили сразу на три сезона
"Американскую историю ужасов" снова продлили.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Происшествия
СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Лондон и Дублин разработали проект соглашения по правительству Северной Ирландии
Северная Ирландия без правительства Правительство Северной Ирландии распалось ровно три года назад - в январе 2017 года, после чего в марте того же года были проведены внеочередные выборы в Ассамблею.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.