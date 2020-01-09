Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
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Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
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В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
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Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду
Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.
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Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет
Оказалось, что отказ от 4-5 вредных привычек продлевает жизнь женщин в среднем на 10 лет, а мужчин – на 9.
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В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Здоровье
Приморцы стали счастливыми родителями благодаря ЭКО
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Здоровье
Врачи получат деньги за раннее выявление онкологии
Речь идет о выявлении заболевания в результате диспансеризации или профосмотра. Госдума приняла соответствующий закон 19 ноября.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров рассказал о слезах жены из-за сборов
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал о слезах своей жены из-за сборов.
Политика
Зеленский пообещал помочь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Фигурное катание
Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой
Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Футбол
Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»
На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.