Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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Коммерсантъ17:36

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

Интерфакс04:40

Красноярскую ГРЭС-2 продали структурам Мельниченко за 10 млрд руб

РБК06:26

СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Ведомости05:42

СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2

Деловой квартал (Красноярск)07:32

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд руб

ЭнергоНьюс04:34
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Футбол

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Чемпионат 10:55
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
Профиль 07 января в 07:06
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Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и морепродуктов из Китая

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Политика

В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
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«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

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Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду

Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.
ИнфоСМИ 12:33
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Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет

Оказалось, что отказ от 4-5 вредных привычек продлевает жизнь женщин в среднем на 10 лет, а мужчин – на 9.
Ясно 02:48
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК 10:19
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Приморцы стали счастливыми родителями благодаря ЭКО

По словам главного акушера-гинеколога региона Евгении Шутка, ежегодно благодаря ЭКО сотни приморских семей осуществляют свою мечту и становятся счастливыми родителями.
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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 19:55
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Ранее неизданные песни Боуи выпустят на двух альбомах

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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
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Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

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Здоровье

Врачи получат деньги за раннее выявление онкологии

Речь идет о выявлении заболевания в результате диспансеризации или профосмотра. Госдума приняла соответствующий закон 19 ноября.
РГВК Дагестан 07 января в 10:04
Армия и оружие

Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету

Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Lenta.ru 14:50
Футбол

Вратарь «Спартака» Ребров рассказал о слезах жены из-за сборов

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал о слезах своей жены из-за сборов.
Газета.Ru 05:24
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Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru 11:16
Политика

Зеленский пообещал помочь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Московский Комсомолец 17:45
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости 17:27
Политика

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Коммерсантъ 10:07
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Фигурное катание

Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой

Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
News.ru вчера в 10:47
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
РИА Новости 10:41
Политика

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
РБК 19:50
Футбол

Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»

На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
Вести.Ru 19:42
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Тепловая электрическая станция в г. Зеленогорске Красноярского края, на реке Кан, входит в состав ПАО «ОГК-2». Установленная электрическая мощность ГРЭС - 1260 МВт, установленная тепловая мощность - 976 Гкал/час.
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