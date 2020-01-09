Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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Происшествия
Полиция Саратова нашла девушку, сломавшую оленя на проспекте Кирова
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Экономика
С 1 января переплата по кредитам стала меньше
С первого дня 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года.
Гаджеты
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Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Армия и оружие
Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
В Сети появились снимки первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Футбол
Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Авто
Цены на автомобили в России подскочили
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Экономика
В 2019 году на бирже Петербурга зафиксировали прирост счетов
Биржа Санкт-Петербурга представила отчет за 2019 год, согласно которому в 2019 году произошел трехкратный прирост счетов.
Происшествия
В Иране разбился украинский самолет
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.