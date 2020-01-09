Экономика

ВедомостиВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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ОГК-2 продаст СУЭК Красноярскую ГРЭС-2

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