Экономика
ВедомостиСУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
Контролирующим акционером ОГК-2 является «Газпром энергохолдинг», на 100% принадлежащий «Газпрому». В свою очередь СГК входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Стороны приступили к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, «после чего СГК начнет процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2», следует из пресс-релиза компаний.Компания12:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Общество
Жители Челябинска пожаловались властям на новогоднее шоу
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Авто
Украинцы стали еще чаще покупать подержанные автомобили
Больше всего украинцы покупали подержанные машины марок Volkswagen (74,8 тысячи), Opel (34,8 тысячи) и Renault (почти 32 тысячи).
Происшествия
В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Здоровье
Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса
На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Здоровье
Эксперты назвали самую опасную для человека диету
Исследователи составили рейтинг самых худших диет для человека. Его первую строчку заняла кетодиета, сообщает "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Финансы
Российский фондовый рынок обновил исторический максимум
В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Хоккей
Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль за две минуты, а также голом отметился защитник Михаил Сергачев.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Происшествия
В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП
Сегодня утром в Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Армия и оружие
Александр Малькевич: Крушение «Боинга» в Тегеране имеет общие черты с трагедией MH17 в Донбассе
На борту потерпевшего крушение самолета в Иране находилась гражданка Украины, деятельность которой связывают с поставками комплектующих деталей к летальному оружию в Ливию.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
Зеленский и Трюдо провели переговоры по авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию с крушением самолёта в Иране, информирует пресс-служба канадского премьера.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Авто
Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.