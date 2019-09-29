Политика
Вести.RuСВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика
Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal
Если бы «Газпром» продолжал по полной использовать Opal, то это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке Польши, считает Вожняк.
Телеканал 360° 27 сентября в 01:37
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Политика
Разведка США тайно упростила требования к жалобам осведомителей
Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную только из первых рук.
ТК Звезда вчера в 23:57
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
РИА Новости 08:13
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Волейбол
Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира
Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна 10:36
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Хоккей
Салак подписал контракт с рижским «Динамо»
Вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт БИЗНЕС Online 12:49
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Единоборства
Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом
Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке с Шамилем Шахбулатовым проиграл нокаутом.
Чемпионат 27 сентября в 21:53
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Кино
Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel
Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform 07:33
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Политика
Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ридус 13:58
Кино
Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
REGNUM 26 сентября в 02:01
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40