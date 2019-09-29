США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Политика Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal Если бы «Газпром» продолжал по полной использовать Opal, то это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке Польши, считает Вожняк.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Разведка США тайно упростила требования к жалобам осведомителей Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную только из первых рук.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Политика Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

Общество В небе Подмосковья засняли необычный объект Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Общество Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.

Волейбол Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.

Хоккей Салак подписал контракт с рижским «Динамо» Вратарь Александр Салак подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Автоспорт В Ferrari назвали причину схода Феттеля Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.

Единоборства Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке с Шамилем Шахбулатовым проиграл нокаутом.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.

Кино Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».

Происшествия Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Политика Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Политика Захарова призвала опубликовать стенограммы разговоров Обамы Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам обнародовать разговоры бывшего президента Обамы с главами других государств так же, как это было сделано с беседой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.