Политика

Газета.RuГазета.RuСВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании против России

Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.
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СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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Бывший футболист английского "Ливерпуля" Йосси Бенаюн поделился мнением о том, почему российские игроки не хотят переезжать в Европу, сообщает Sport24.
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В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
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Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
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Армия и оружие

Анатомия молчаливой жестокости

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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

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Новые Известия 03:14
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Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса, в результате которых пострадали два человека.
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Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
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