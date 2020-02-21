Политика
Газета.RuСВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании против России
Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.
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с чего всё началось
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.РИА Новости05:25
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СВР сообщила о развернутой спецслужбами США антироссийской кампании в Болгарии
Московский Комсомолец06:16
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