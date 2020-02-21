Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

с чего всё началось

Американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.

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