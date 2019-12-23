Общество

Газета.RuГазета.RuСВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов

СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, будет рассказано о жизни и службе этих людей.
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Российский государственный, политический и военный деятель. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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