Общество
Газета.RuСВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, будет рассказано о жизни и службе этих людей.
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Транспорт
Из Петербурга в Крым отправился первый поезд
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
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Объявлена дата послания Путина к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Новак надеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
Шоу-бизнес
Елена Летучая решила подать в суд на НТВ за клевету
Елена Летучая вместе с супругом в Instagram заявила о намерении подать в суд на телекомпанию НТВ после того, как в программе «Звёзды сошлись» рассказали ложную информацию о ней и её семье.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Происшествия
Упавший в Неву в Санкт-Петербурге бетоновоз достали из Невы
Бетономешалку, которая утром в понедельник, 23 декабря, после ДТП на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга упала в Неву, достали из реки.
Авто
Кроме Tesla так не может никто. Автомобили компании получили очередное крупное обновление
Новое обновление, выпущенное Tesla сегодня, в очередной раз демонстрирует возможности такого подхода.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
На ЧФ заявили о завершении испытаний нового корабля с «Калибрами»
«Государственные испытания нового малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" завершены, корабль будет передан флоту на этой неделе», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Экономика
Медведев распространил эксперимент tax free еще на три региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Общество
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Технологии
Разработчик Ethereum назвал дату следующего хардфорка криптовалюты
Ориентировочно 1 января следующего года в сети Ethereum состоится хардфорк Muir Glacier.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Политика
Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод
2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Футбол
«Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков
Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не продлевал истекающие летом 2020 года контракты ни с тренерами, ни с игроками, заявил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Авто
Пикап Lordstown Endurance оснащается мотор-колёсами
Компания Lordstown Motors на днях опубликовала на своём официальном сайте подробную информацию касательно электрического пикапа Endurance.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.