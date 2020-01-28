Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.

с чего всё началось

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Политика Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.

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