Общество
ТАСССВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.РИА Новости03:05
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Политика
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Общество
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Политика
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Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Общество
Коронавирус может отложить выпуск iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Политика
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Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Гаджеты
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Экономика
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
Общество
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Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Политика
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Экономика
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Экономика
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Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
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Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
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Paramount готовит новых «Трансформеров»
Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.