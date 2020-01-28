Общество

ТАССТАСССВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.
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Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

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RT на русском07:22

Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

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