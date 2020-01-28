Общество
ТАСССВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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с чего всё началось
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов.РИА Новости03:05
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