В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов.

с чего всё началось

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.

Шоу-бизнес В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.

Общество Китайцам закрыли въезд в Россию Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Экономика Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.

Футбол Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Армия и оружие Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Политика План Трампа: Иорданская долина отходит Израилю Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.