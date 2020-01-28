Общество

ТАССТАСССВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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с чего всё началось

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов.
РИА Новости03:05

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СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов

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СВР рассекретила биографии семи разведчиков-нелегалов

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СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

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Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

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