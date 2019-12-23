Служба внешней разведки (СВР) намерена рассекретить данные о работе советских разведчиков во время и после Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

Политика Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17 «Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».

Политика Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

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