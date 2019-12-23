Общество
Российская газетаСВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах
Служба внешней разведки (СВР) намерена рассекретить данные о работе советских разведчиков во время и после Второй мировой войны. Об этом в понедельник сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин.
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Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Футбол
Хонда покинул «Витесс» через полтора месяца после перехода в клуб
Полузащитник Кэйсукэ Хонда покинул нидерландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого до конца ноября являлся российский специалист Леонид Слуцкий.
Происшествия
В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад
Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, а также организована дезинфекция.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
Бывший полицейский осужден в Забайкалье на 11 лет колонии за убийство
Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в ходе расследования была опровергнута версия экс-полицейского, что он применил оружие в целях самообороны.
Экономика
Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США
Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ
Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Правительство подготовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ему ответные меры на санкции США, касающиеся проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Интерфакс.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Спорт
Чемпиона ОИ удивили россияне после санкций WADA
По словам олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона, российским спортсменам стоит задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Общество
На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Почему в MIUI есть реклама, а в Oxygen OS — нет
Если реклама не даст ничего полезного пользователям, то компания не будет использовать ее.