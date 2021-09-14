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SWIFT: рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют в мире с долей 0,18 процента

Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости
В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%.
ПРАЙМ
На первом месте — американский доллар (39,38%), на втором — евро (38,43%), на третьем — британский фунт стерлингов (5,99%).
Московский Комсомолец
В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).
ПРАЙМ

С чего всё началось

SWIFT: рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют в мире с долей 0,18 процента
Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости20:24

Подробнее о событии

Рубль вошел в топ-20 самых популярных валют в мире
URA.Ru22:24
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Российская газета21:48
SWIFT: рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 валют в мире с долей 0,18 процента
РИА Новости20:24
Рубль вошёл в число самых популярных валют мира
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Рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира
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Рубль впервые за пять лет оказался среди 20 самых популярных валют
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SWIFT: рубль впервые с 2016 года попал в топ-20 валют в мире с долей 0,18 процента
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