Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Эдвард Холмс (Edward Holmes), специалист по вирусной эволюции из Университета Сиднея (University of Sydney), не любит что-либо предсказывать, но в прошлом году он всё же рискнул сделать ряд прогнозов, ибо его постоянно спрашивали о том, как, по его мнению, будет эволюционировать SARS-COV-2.
МТУСИ заготовил несколько похожих закупок, например, 10 сентября опубликован протокол и выбран победитель закупки на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Исследования перспективных технологий в области систем спутниковой связи и вещания гражданского назначения" с начальной ценой контракта в 191,4 млн руб. В закупке участвовало два конкурсанта – ФГУП НИИР и АО НПЦ "Вигстар".
США слишком медленно наращивают военный потенциал по сравнению с Россией и Китаем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета начальника штабов ВС страны генерала Джона Хайдена.