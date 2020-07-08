Союз журналистов России получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов: полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

с чего всё началось

Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов. Полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер, сообщил «Интерфаксу» председатель СЖР Владимир Соловьев.

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