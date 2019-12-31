"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

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