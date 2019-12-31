Политика

РИА НовостиРИА НовостиСЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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с чего всё началось

В МИА «Россия сегодня» ответили на беспредел эстонского режима: что ждет Sputnik Эстония

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Sputnik Эстония04:50

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В СЖР назвали беспрецедентным давление властей Эстонии на Sputnik

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Редакция российского государственного агентства Sputnik в Эстонии прекращает работу

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Сотрудники «Sputnik Эстония» уволятся из редакции из-за угроз

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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

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В СЖР указали на давление и цензуру в ситуации вокруг Sputnik Estonia

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Журналисты Sputnik прекратят сотрудничество с эстонской редакцией

Аргументы и Факты06:50

Сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить работать с МИА «Россия сегодня»

Вести.Ru04:41
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Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Армия и оружие

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

Известия 08:56
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели 05:39
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Наука

Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Naked Science вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
iReactor вчера в 18:01
Происшествия

Четыре здания загорелись на побережье в Крыму

RT на русском 07:45
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Политика

Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина

Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года.
Утро.ru 07:05
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 00:49
Политика

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Lenta.ru 05:38
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Политика

Узница СБУ Дарья Мастикашева оказалась на воле в результате обмена

Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, была освобождена в результате обмена между Киевом и республиками Донбасса.
Украина.ру 29 декабря в 09:34
Шоу-бизнес

Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку

Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Московский Комсомолец 06:03
Здоровье

86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области

Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.
Ульяновск.Экспресс вчера в 09:32
Политика

«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине

«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
ФАН 07:25
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Здоровье

Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность

На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Vademecum 05:42
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Спорт

Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом

По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политическая Экспертиза 00:33
Кино

Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года

Piter.tv 28 декабря в 08:53
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
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