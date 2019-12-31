Политика
РИА НовостиСЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.Sputnik Эстония04:50
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Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Путин и Зеленский провели телефонную беседу
Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Наука
Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?
Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
Происшествия
Четыре здания загорелись на побережье в Крыму
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина
Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Политика
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Политика
Узница СБУ Дарья Мастикашева оказалась на воле в результате обмена
Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, была освобождена в результате обмена между Киевом и республиками Донбасса.
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Здоровье
86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области
Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.
Политика
«Беркутовцы» назвали истинную причину своего освобождения на Украине
«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств», — пояснил Зинченко Донецкому агентству новостей.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Кино
Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.