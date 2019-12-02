с чего всё началось

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.

Спорт Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».

Технологии Работающую PlayStation 5 показали на фото В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.

Политика США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

Происшествия СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Захарова заступилась за права жителей Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Общество Метель и ураганный ветер ожидаются на Сахалине 3 и 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный снег и ураганный ветер.

Общество Россияне готовятся к праздникам на распродажах Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.

Футбол Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом» Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Политика Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.