Политика
ТАССSZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
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Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает Süddeutsche Zeitung.Медиазона04:16
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Общество
Сергей Меняйло проверил строительные площадки в Тулуне
Спорт
Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок
В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Футбол
Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии
Происшествия
Следствие потребовало арестовать отца убитого в Екатеринбурге мальчика
Ходатайство об аресте отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего ребёнка поступило в Ленинский районный суд.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
Метель и ураганный ветер ожидаются на Сахалине
3 и 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный снег и ураганный ветер.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Энергетика
«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что из-за болезни делала операции на груди
Оказывается, грудь у Семенович выросла до девятого размера и она вынуждена была согласиться на операцию, чтобы уменьшить ее до пятого размера.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Происшествия
После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура
Авто
ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже
В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Технологии
Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.