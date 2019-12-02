Политика

ТАССТАССSZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
Читать в источнике
Комментировать403
с чего всё началось
Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает
 Süddeutsche Zeitung.
Медиазона04:16

Подробнее о событии

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

РИА Новости06:13

Бывший депутат и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

Дождь14:00

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Газета.Ru12:41

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы «Ъ» об эмиграции в Германию

Коммерсантъ12:28

Бывший «нашист» и депутат Госдумы объяснил получение немецкого гражданства

Lenta.ru19:28

СМИ узнали о получении бывшим комиссаром «Наших» гражданства Германии

РБК05:55

Sueddeutsche Zeitung: бывший комиссар «Наших» и экс‑депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Медиазона04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн

«Единая Россия» получила звонкую оплеуху

Вести.UZ16:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество

Сергей Меняйло проверил строительные площадки в Тулуне

Твой Иркутск 20:35
Спорт

Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок

В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
Рамблер 07:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:49
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Политика

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Футбол

Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии

Газета.Ru 18:43
Происшествия

Следствие потребовало арестовать отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Ходатайство об аресте отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего ребёнка поступило в Ленинский районный суд.
REGNUM 00:35
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Политика

Захарова заступилась за права жителей Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Общество

Метель и ураганный ветер ожидаются на Сахалине

3 и 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный снег и ураганный ветер.
EastRussia 06:32
Общество

Россияне готовятся к праздникам на распродажах

Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Коммерсантъ 18:09
Кино

Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
ТАСС 08:16
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Энергетика

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости 20:56
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что из-за болезни делала операции на груди

Оказывается, грудь у Семенович выросла до девятого размера и она вынуждена была согласиться на операцию, чтобы уменьшить ее до пятого размера.
Что происходит 03:52
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Происшествия

После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура

Свободная Пресса вчера в 21:23
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 23:43
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%

В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Известия 16:01
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 11:10
Технологии

Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews 19:11
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК 16:00
Общество

Рэпер Птаха рассказал депутатам, кто крышует наркотрафик

Live24 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Александрович Шлегель
Российский политик
Российский общественно-политический деятель, комиссар движения Наши, депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное