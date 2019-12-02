Политика
ТАССSZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
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Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает Süddeutsche Zeitung.Медиазона04:16
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Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Украина обыгрывает Россию в сфере торговли оружием, считает замгендиректора государственного концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина развелась с мужем
Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Общество
Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег, пишет доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв в статье для Foreign Policy.
Футбол
«Майнц» в большинстве обыграл «Айнтрахт» в чемпионате Германии
Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. На 33-й минуте счет в матче открыл защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер.
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Кубани
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Политика
Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Армия и оружие
В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы
Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Здоровье
Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Футбол
Гений Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Встреча сильнейших команд испанского чемпионата завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол матча оформил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 86-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.
Космос
«Роскосмос» показал сборку ракеты «Союз-2»
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Технологии
Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.