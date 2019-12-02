с чего всё началось

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Технологии Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина развелась с мужем Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».

Общество Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег, пишет доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв в статье для Foreign Policy.

Политика Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.

Политика Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Армия и оружие В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Футбол Гений Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико» Встреча сильнейших команд испанского чемпионата завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол матча оформил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 86-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.

Технологии Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.