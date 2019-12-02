Политика

ТАССТАССSZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
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Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает
 Süddeutsche Zeitung.
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Российский политик
Российский общественно-политический деятель, комиссар движения Наши, депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия».
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