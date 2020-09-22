Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Профиль
Профиль

SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального

Наличие отравляющих веществ в анализах блогера якобы было подтверждено лабораториями Франции и Швеции. Тем не менее начать собственное уголовное расследование инцидента Германия не может, поскольку он произошел за пределами ее территории.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung
.
Коммерсантъ02:34
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Süddeutsche Zeitung: Германия в деле Навального не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского

Эхо Москвы06:53
URA.Ru

В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

URA.Ru22:46
ТАСС

SZ: Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

ТАСС18:30
Вести.Ru

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Вести.Ru19:43
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального

Московский Комсомолец18:56
Lenta.ru

В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Lenta.ru18:49
РИА Новости

СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному

РИА Новости21:19

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
835

Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости01:15
173

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
624

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
1

Лукашенко заинтересован в участии в достройке космодрома Восточный

Белорусских строителей для помощи в возведении космодрома Восточный предложил прислать президент страны Александр Лукашенко 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.
ИА Красная Весна05:16
1

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
630