SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального
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Наличие отравляющих веществ в анализах блогера якобы было подтверждено лабораториями Франции и Швеции. Тем не менее начать собственное уголовное расследование инцидента Германия не может, поскольку он произошел за пределами ее территории.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung
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СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального
Московский Комсомолец18:56