Наличие отравляющих веществ в анализах блогера якобы было подтверждено лабораториями Франции и Швеции. Тем не менее начать собственное уголовное расследование инцидента Германия не может, поскольку он произошел за пределами ее территории.

С чего всё началось Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung Коммерсантъ 02:34