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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального

Германия не сможет начать уголовное расследование отравления Алексея Навального и предъявить обвинения, т.к. происшествие случилось за границами ФРГ. Как сообщает ToDay News Ufa, информация была опубликована изданием Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.В источнике
С чего всё началось
Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет
 газета Süddeutsche Zeitung.
РБК02:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Süddeutsche Zeitung: Германия в деле Навального не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского

Эхо Москвы06:53
РБК

СМИ назвали условие возбуждения дела по отравлению Навального в Германии

РБК02:45
Русская Планета

Германия не может возбудить уголовное дело по Алексею Навальному

Русская Планета03:25
РИА Новости

СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному

РИА Новости21:19
Вести.Ru

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Вести.Ru19:43
Lenta.ru

В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Lenta.ru18:49
ТАСС

SZ: Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

ТАСС18:30

«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17

В Челябинске суд отправил бывшего ректора УралГУФК в колонию за взятки

Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
Правда УрФО10:37

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РИА Новости10:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное дело04:57
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