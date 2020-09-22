SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального
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Германия не сможет начать уголовное расследование отравления Алексея Навального и предъявить обвинения, т.к. происшествие случилось за границами ФРГ. Как сообщает ToDay News Ufa, информация была опубликована изданием Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.В источнике
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