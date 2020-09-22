Германия не сможет начать уголовное расследование отравления Алексея Навального и предъявить обвинения, т.к. происшествие случилось за границами ФРГ. Как сообщает ToDay News Ufa, информация была опубликована изданием Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

С чего всё началось Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет газета Süddeutsche Zeitung. РБК 02:45