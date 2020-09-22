СМИ сообщают, что уголовное расследование было бы возможно в случае смерти пациента в ФРГ или резкого ухудшения его здоровья в местной клинике. Правительство Германии просило юристов прокуратуры Берлина прояснить ситуацию с возможностью расследования, но юристы на это только «пожали плечами».

С чего всё началось Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет газета Süddeutsche Zeitung. РБК 02:45