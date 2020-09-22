Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального

СМИ сообщают, что уголовное расследование было бы возможно в случае смерти пациента в ФРГ или резкого ухудшения его здоровья в местной клинике. Правительство Германии просило юристов прокуратуры Берлина прояснить ситуацию с возможностью расследования, но юристы на это только «пожали плечами».В источнике
С чего всё началось
Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет
 газета Süddeutsche Zeitung.
РБК02:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Süddeutsche Zeitung: Германия в деле Навального не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского

Эхо Москвы06:53
Вести.Ru

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Вести.Ru19:43
РИА Новости

СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному

РИА Новости21:19
Русская Планета

Германия не может возбудить уголовное дело по Алексею Навальному

Русская Планета03:25
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального

Московский Комсомолец18:56
Lenta.ru

В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Lenta.ru18:49
ТАСС

SZ: Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

ТАСС18:30

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.ру09:08
1