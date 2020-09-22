SZ: в Германии не смогли начать расследование из-за Навального
СМИ сообщают, что уголовное расследование было бы возможно в случае смерти пациента в ФРГ или резкого ухудшения его здоровья в местной клинике. Правительство Германии просило юристов прокуратуры Берлина прояснить ситуацию с возможностью расследования, но юристы на это только «пожали плечами».В источнике
С чего всё началось
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СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального
Московский Комсомолец18:56